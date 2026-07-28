Milan, Sankhoun Diawara è arrivato in città | FOTO E VIDEO

Milan, Sankhoun Diawara è arrivato in città | FOTO E VIDEO
Oggi alle 12:30News Calcio
di Redazione
Le immagini dell'arrivo del difensore francese a Milano dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri

Ecco le prime immagini di Sankhoun Diawara a Milano. Come raccontato ieri, lunedì 27 luglio, i club hanno raggiunto l'accordo sui 3 milioni più una percentuale di rivendita al Troyes.