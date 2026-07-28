Milan, Sankhoun Diawara è arrivato in città | FOTO E VIDEO
Le immagini dell'arrivo del difensore francese a Milano dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri
Ecco le prime immagini di Sankhoun Diawara a Milano. Come raccontato ieri, lunedì 27 luglio, i club hanno raggiunto l'accordo sui 3 milioni più una percentuale di rivendita al Troyes.
.@acmilan, le immagini dell’arrivo di Sankhoun Diawara. Il giocatore a breve svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri pic.twitter.com/tQQCi1k65a— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
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