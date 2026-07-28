Amorim: "Allenare il Milan è un sogno. Leao? È un nostro giocatore finché non cambia nulla"

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La conferenza stampa di Ruben Amorim dopo l'arrivo a Perth, per la seconda parte del ritiro. "Leao? Finché qualcosa non cambia è un nostro giocatore"

Il nuovo Milan di Ruben Amorim è arrivato nella serata di lunedì 27 luglio 2026 a Perth, in Western Australia, per la seconda parte del ritiro pre stagionale rossonero. Dopo la conferenza stampa di routine, è già tempo di scendere in campo per gli allenamenti, con l'attenzione che è tutta rivolta al primo test match della tournée contro il Perth Glory,in programma a porte chiuse sabato 1 agosto alle ore 12:20 italiane (le 18:20 locali).

Come anticipato, però, prima è stato il momento della consueta conferenza stampa di Ruben Amorim, che ha quindi avuto modo di esporsi su diversi temi di attualità. A partire dalla situazione Leao, fino all'onore di allenare il Milan, senza dimenticare il trascorso con il Manchester United. Proprio il numero 10 rossonero (QUI gli ultimi aggiornamenti di mercato) si unirà infatti alla tournée australiana a causa del mancato arrivo di offerte.

SU LEAO - Interrogato proprio sulla situazione legata a Leao, Amorim ha risposto alle domande: "È un nostro giocatore fino a che non cambia nulla, la squadra viene prima di tutto. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte speculazioni su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla".

NULLA DI NUOVO - "E ancora, l'obiettivo è preparare la squadra per la prima partita, e su questo ci concentriamo - ha continuato l'allenatore rossonero - Tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in quella squadra, è certo. Non c'è nulla di nuovo, nulla di diverso. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche, ma le regole valgono per tutti. È piuttosto semplice. Non complichiamo le cose. Si tratta di allenarsi, divertirsi, aiutare squadra, condividere molto con i tifosi e preparare la squadra".

M️ODRIC - Inevitabile, poi, anche una domanda su Luka Modric, che dopo un primo anno in rossonero con Allegri ha scelto di firmare nuovamente fino a giugno 2027. "È un giocatore di altissimo livello, vogliamo tenere il pallone tra i piedi, e se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Non importa se corre veloce, lui pensa velocemente. Arriveranno alcuni giocatori dal Mondiale. È difficile dire se giocherà: l'idea è quella, ma non si può mai sapere. Quando arriva un nuovo giocatore dobbiamo valutare ogni situazione, dobbiamo prepararci. Adesso l'obiettivo principale è preparare la prima partita della stagione, ma naturalmente vogliamo presentare qui i nostri migliori giocatori affinché tutti possano vederli e per preparare la nostra squadra. Quindi, se devo rispondere, l'idea è che giochi, ma alla fine dovremo verificare".

UN GRANDE SFORZO - "Non si tratta solo della qualità che Modrić e gli altri giocatori porteranno alla squadra, ma io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante, non solo per il nostro club, ma anche, per esempio, per la Nazionale. È davvero importante e abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice. E stiamo parlando del Milan: credo che chiunque nel mondo voglia giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Adesso dobbiamo fare un passo avanti, giocare meglio e giocare bene per raggiungere un livello diverso", ha continuato Amorim, sempre legandosi al discorso Modric.

LA STESSA ETÀ - L'allenatore rossonero, poi, ha continuato ancora parlando di Modric e della sua importanza per il gruppo squadra. "Aiuterà i nostri ragazzi, aiuterà la nostra squadra. Se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Ma non si tratta soltanto di Luka. So che c'è tanto interesse intorno a Luka Modrić, però noi abbiamo giocatori di altissimo livello. Abbiamo giovani con un potenziale enorme, quindi sono davvero entusiasta della prossima stagione. Ho la sua stessa età Modrić, quindi sono ancora davvero giovane. Ma a volte non conta l'età, conta l'esperienza. E tutta l'esperienza che ho accumulato, sia quella positiva sia quella negativa, penso che sia davvero importante. Sarei felice se questa fosse la mia destinazione finale, quindi ho bisogno di tutto il bagaglio che ho raccolto in passato".

UN SOGNO - "Allenare il Milan è un sogno - ha continuato poi Amorim - Hanno ritenuto fossi la persona giusta, successi e fallimenti compresi. Non vado più in campo in tuta ma in abito?! Milan è la città della moda, sono nel posto giusto. La dirigenza ha individuato me, credo abbiamo realizzato che volevamo giocare nello stesso modo. Ma penso che mi abbiano scelto non solo per i successi che ho ottenuto, bensì anche perché l'esperienza in un grande club come il Manchester United li ha aiutati a capire meglio chi sono. E tutte le riflessioni che ho condiviso durante gli incontri con il signor Cardinale hanno fatto capire loro che ero preparato per questo lavoro, non soltanto grazie ai successi del passato, ma anche grazie ai miei fallimenti. Credo che questo abbia pesato molto durante quei colloqui".

SUL MANCHESTER UNITED - Avviandosi alla conclusione, anche qualche dichiarazione sulla precedente esperienza in Inghilterra. "Sono davvero felice e onorato di essere stato l'allenatore del Manchester United in quel periodo, ma adesso sono al Milan. Ho parlato con alcune persone del club, questa è la cosa più importante adesso: capire in che tipo di club mi trovo e qual è la sua storia. Per me questa volta è stato più facile, perché sono tifoso del Milan da quando ero bambino, quindi conosco la cultura del club, la sua idea e la sua storia. Ma tutto questo appartiene al passato, mentre il nostro obiettivo di adesso è costruire un nuovo futuro. Dobbiamo capire che ci troviamo in un contesto diverso, vogliamo prenderci dei rischi puntando su alcuni giovani e vogliamo ricostruire. Si può dire che sia un rischio anche per l'allenatore, ma io preferisco correre questo rischio ed essere entusiasta di qualcosa di nuovo. E, ancora una volta, mi hanno scelto per una ragione, e una di queste è che mi piace affrontare squadre che stanno attraversando un momento difficile. So che è complicato, ma vogliamo ricostruire qualcosa".

HO COMMESSO DEGLI ERRORI - Infine, Amorim ha terminato: "Ho imparato tanto, ho commesso degli errori. Il primo pensiero è che ormai tutto questo non conta più. Questa è la sensazione: hai una storia, poi succede qualcosa, ma il contesto cambia e ti concentri sulla sfida successiva. Però ho imparato tantissimo. Sarebbe difficile indicare una sola cosa, ma la cosa importante è che so con chiarezza di aver commesso molti errori. E quando fai questa riflessione e capisci che non era colpa soltanto degli altri, ma anche mia, allora penso che tu possa diventare un allenatore migliore e un uomo migliore".