Bologna, le immagini dell'arrivo di Artem Dovbyk e Amondarain | FOTO E VIDEO
Ecco le prime immagini dell'arrivo di Artem Dovbyk e Amondarain a Bologna: i due giocatori sono arrivati in
Artem Dovbyk è arrivato a Bologna. Arrivato a Roma nell'estate del 2024, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla squadra rossoblù. L'attaccante ucraino è arrivato all'aeroporto, dove ad attenderlo c'era Marco Di Vaio, direttore sportivo.
.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
Poco dopo Dovbyk, è arrivato anche un altro nuovo acquisto del Bologna di Domenico Tedesco. Sempre in aeroporto, infatti, è arrivato anche Mikel Amondarain, giovane centrocampista in arrivo dall'Estudiantes.
.@Bolognafc1909, ecco anche l’arrivo di Amondarain pic.twitter.com/0F0QM1MTnd— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
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