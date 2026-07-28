Bologna, le immagini dell'arrivo di Artem Dovbyk e Amondarain | FOTO E VIDEO

Bologna, le immagini dell'arrivo di Artem Dovbyk e Amondarain | FOTO E VIDEO
Oggi alle 11:25News Calcio
di Redazione
Ecco le prime immagini dell'arrivo di Artem Dovbyk e Amondarain a Bologna: i due giocatori sono arrivati in

Artem Dovbyk è arrivato a Bologna. Arrivato a Roma nell'estate del 2024, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla squadra rossoblù. L'attaccante ucraino è arrivato all'aeroporto, dove ad attenderlo c'era Marco Di Vaio, direttore sportivo.

Poco dopo Dovbyk, è arrivato anche un altro nuovo acquisto del Bologna di Domenico Tedesco. Sempre in aeroporto, infatti, è arrivato anche Mikel Amondarain, giovane centrocampista in arrivo dall'Estudiantes.