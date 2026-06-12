Nottingham Forest, pronta l'offerta da 25M + bonus per Frattesi: l'Inter ne chiede 30
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Il club inglese apprezza il centrocampista nerazzurro e ha pronta un'offerta da 25 milioni più bonus: l'Inter ha fissato il prezzo intorno ai 30.
Il Nottingham Forest mantiene vivo l'interesse per Davide Frattesi e prepara un'offerta da 25 milioni più bonus. L'Inter, però, ha fissato il prezzo intorno ai 30 per il centrocampista.
Frattesi resta un profilo apprezzato dal Nottingham Forest: il club inglese ha già incontrato il ds dell'Inter Ausilio e l'agente di Frattesi nei giorni scorsi a Milano (QUI la notizia).
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