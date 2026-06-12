Nottingham Forest, pronta l'offerta da 25M + bonus per Frattesi: l'Inter ne chiede 30

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Ieri alle 23:58 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Il club inglese apprezza il centrocampista nerazzurro e ha pronta un'offerta da 25 milioni più bonus: l'Inter ha fissato il prezzo intorno ai 30.