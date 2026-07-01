Ufficiale Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus

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L'attaccante italiano approda in bianconero dopo l'esplosione con il Genoa. Per la Juventus un investimento su uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano

La Juventus piazza un colpo in prospettiva e ufficializza l'arrivo di Jeff Ekhator dal Genoa, come vi abbiamo raccontato nelle ultime 48 ore. L'attaccante italiano classe 2006, tra i giovani più promettenti del panorama nazionale, lascia il club rossoblù per iniziare una nuova avventura in bianco, nero. Confermate le cifre già anticipate, con un trasferimento da 18 milioni totali (16 più 2 di bonus). Reduce da una stagione di crescita in Serie A, Ekhator rappresenta un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro della Juventus.

Il centravanti si era messo in mostra con la maglia del Genoa già nella stagione 2024/25, debuttando prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Il 5 ottobre 2024 aveva trovato anche il primo gol tra i professionisti contro l'Atalanta, diventando il primo calciatore nato nel 2006 a segnare nel massimo campionato italiano e il quarto marcatore più giovane della storia del club ligure. Nell'ultima stagione ha confermato la propria crescita con 3 reti in Serie A e un gol in Coppa Italia.

IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale del club: "Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. Il Club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031".

IL PERCORSO DI EKHATOR - Cresciuto calcisticamente nel Genoa, Ekhator ha saputo conquistarsi spazio anche dopo il cambio di allenatore, confermandosi nelle rotazioni della prima squadra. Le sue prestazioni gli hanno permesso di affermarsi come uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti, attirando l'attenzione della Juventus, che ha deciso di puntare su di lui. Parallelamente alla crescita con il Genoa è arrivata anche quella in Nazionale. Dopo il percorso nelle nazionali giovanili e l'esordio con l'Under 21, Ekhator ha debuttato con la Nazionale maggiore il 7 giugno 2026 nella vittoria per 1-0 contro la Grecia. All'esordio ha fornito l'assist decisivo per il gol di Pio Esposito, diventando il più giovane calciatore della storia del Genoa a esordire con la maglia dell'Italia. Ora per lui si apre una nuova sfida con la Juventus, pronta a puntare sul suo talento.