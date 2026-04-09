Ultim'ora Juventus, è fatta per il rinnovo di Spalletti: nelle prossime ore l'annuncio

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Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus per le prossime due stagioni: le parti hanno trovato l'accordo per il prolungamento di contratto

La Juventus e Luciano Spalletti ancora insieme. Dopo settimane di trattative è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028, che permetterà dunque all'allenatore toscano di sedere sulla panchina bianconera per altre due stagioni. L'annuncio arriverà nelle prossime ore, probabilmente alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro l'Atalanta - in programma sabato alle ore 20.45 alla New Balance Arena.

Come raccontato nelle scorse settimane, dunque, le parti hanno lavorato a lungo per trovare un accordo e poter dunque continuare insieme il prossimo anno, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale del club in questa Serie A. Spalletti, che era arrivato lo scorso ottobre per sostituire Igor Tudor, firmerà quindi fino al 2028.

LA SITUAZIONE - Ormai da tempo, da una parte e dall'altra, erano arrivati indizi circa un prosieguo del matrimonio tra Spalletti e la Juventus. L'allenatore più volte in conferenza stampa aveva affermato di essere a disposizione per continuare insieme, così come ripetutamente i dirigenti bianconeri avevano espresso la totale volontà di sedersi al tavolo per discutere del rinnovo.

Detto, fatto: le parti hanno raggiunto una quadra dopo diverse settimane e nelle prossime ore arriverà l'annuncio del prolungamento di Luciano Spalletti.