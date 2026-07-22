Juventus, Ekhator: "Giocare qui non è una cosa da poco. Spalletti? Mi aiuta molto"

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Il classe 2006 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, tra il rapporto con Spalletti e la voglia di continuare il proprio percorso di crescita

Jeff Ekhator ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, raccontando le proprie sensazioni dopo l'approdo alla Juventus. Il giovane attaccante bianconero ha parlato dell'importanza di vestire la maglia dei bianconeri, soffermandosi anche sul rapporto con l'allenatore e sul percorso di crescita che lo attende: "Arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Giocare qui non è una cosa da poco, è un top club. Il mister è un grande allenatore, mi aiuta molto e mi dà consigli spesso, siamo rimasti a lavorare insieme qualche volta. Ho 19 anni e penso solo a crescere.", ha dichiarato.

Parole che confermano la volontà del classe 2006 di continuare il proprio percorso con umiltà, mettendosi a disposizione di Luciano Spalletti e concentrandosi esclusivamente sulla propria crescita, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio nel corso della stagione.