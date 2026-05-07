Juventus, ipotesi Vlahovic titolare contro il Lecce: il punto

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L'attaccante serbo sta ritrovando la migliore condizione fisica e potrebbe partire dall'inizio nella prossima giornata contro i giallorossi

Dusan Vlahovic titolare contro il Lecce? Non è ancora certo, ma sicuramente un'opzione che Luciano Spalletti sta tenendo in considerazione verso la prossima giornata di campionato. A riportarlo è Francesco Cosatti di Sky Sport. L'attaccante serbo sta ritrovando la migliore condizioni allenamento dopo allenamento: uno stato di forma in crescita come testimoniato dalla prestazione contro l'Hellas Verona, in cui ha anche trovato la rete su punizione.

Dusan Vlahovic non scende in campo dall'inizio dal 29 novembre 2025 contro il Cagliari, gara in cui si è infortunato. Inoltre, quella contro il Lecce potrebbe essere una delle sue ultime partite con la maglia bianconera: il contratto è in scadenza 30 giugno e, in caso di mancato rinnovo, sarà addio in estate.

LE ULTIME DALLA CONTINASSA - La Juventus di Luciano Spalletti sta continuando a lavorare alla Continassa in vista della sfida contro il Lecce di Di Francesco del Via del Mare. Sabato 9 maggio (con fischio d'inizio alle ore 20:45), i bianconeri sono chiamati alla vittoria per riscattare il pareggio casalingo contro l'Hellas Verona e raccogliere punti importanti per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Oltre a Vlahovic, anche Yildiz e Thuram hanno continuato ad allenarsi in gruppo. I due, quindi, sembrano aver smaltito gli acciacchi fisici delle ultime settimane. Gli unici assenti sono i lungodegenti Cabal e Milik.

I NUMERI DI VLAHOVIC - Gli infortuni subiti da Dusan Vlahovic in questa stagione hanno compromesso notevolmente i suoi numeri. Finora l'attaccante serbo ha totalizzato 20 presenze complessive, di cui 16 in Serie A, impreziosite da 4 gol e 1 un assist, e 4 in Champions League (3 gol e altrettanti assist).