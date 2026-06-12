Juventus, da lunedì Carnevali a Torino: pronto a portare avanti le trattative in essere

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Le prime immagini di Giovanni Carnevali da nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus

Giovanni Carnevali è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i colori della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato l’arrivo dell’ormai ex Sassuolo, che sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club torinese. Carnevali sarà a Torino lunedì, per iniziare a lavorare, portando avanti le trattative in essere. A riportarlo è Sky Sport, che fa sapere come non ci sarà una promozione interna per il ruolo di dg.

Carnevali ha appena lasciato gli uffici di Master Group Sport a Milano, dopo l’annuncio del suo passaggio alla Juventus, senza rilasciare dichiarazioni. Per il dirigente si apre ora una nuova avventura in bianconero, dopo gli anni vissuti nel club neroverde.