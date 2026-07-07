Juventus, Massara è il nuovo Chief Football Officer
Frederic Massara è ufficialmente un nuovo dirigente della Juventus. Dopo l’accordo trovato nelle ultime ore, il club bianconero ha annunciato l’ingresso dell’ex direttore sportivo della Roma nel proprio leadership team con il ruolo di Chief Football Officer.
Massara, già arrivato alla Continassa, lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e avrà il compito di rafforzare la struttura organizzativa. Una nomina che si inserisce nel percorso di riorganizzazione avviato dalla Juventus, decisa a dare una nuova impronta anche dal punto di vista dirigenziale.
IL RAPPORTO CON SPALLETTI - Per Massara comincia così una nuova esperienza in Serie A, dopo le parentesi con Roma, Milan. Alla Juventus porterà esperienza, conoscenza del mercato e un profilo già consolidato ai massimi livelli del calcio italiano.
Proprio nella Capitale aveva già lavorato con Luciano Spalletti, negli anni in cui nell’area tecnica giallorossa era centrale anche la figura di Walter Sabatini.