Juventus, riunione tra proprietà, management e allenatore: discusso il piano per il mercato

vedi letture

Si è svolta nella giornata di oggi la riunione tra proprietà, management e allenatore per discutere il piano su cui lavorare sin da subito

Giornata importante in casa Juventus. Infatti, nella giornata di oggi, si è svolta una riunione che ha visto coinvolti proprietà, management e allenatore. Le parti hanno discusso un piano condiviso per inziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane in vista della prossima stagione. Le priorità condivise da tutti sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile.

La squadra di Spalletti in maniera tutt'altro che positiva. Il pareggio con il Verona prima e la sconfitta interna con la Fiorentina poi hanno fatto scivolare la Juventus fuori dalle prime quattro e, dunque, fuori dalla zona Champions League. Per questo, la formazione bianconera la prossima stagione dovrà disputare l'Europa League insieme al Milan, ma l'obiettivo della dirigenza rimane costruire una squadra per migliorare i risultati raccolti nell'ultima stagione.