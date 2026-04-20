La priorità di Allegri è rimanere al Milan, ma chiede garanzie sulla rosa

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Le richiesta di Massimiliano Allegri per rimanere allenatore rossonero anche nella prossima stagione: la priorità, comunque, è restare al Milan

Rimanere al Milan è la priorità di Massimiliano Allegri. Tornato in rossonero la scorsa estate, l'allenatore toscano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'altra stagione. A poche giornate dalla fine del campionato, il Milan ha appena agguantato il Napoli al secondo posto e ora vuole conquistare gli ultimi punti utili per centrare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Nonostante il suo nome - visto lo status e le vittorie in carriera - sia tra i papabili per ricoprire il ruolo di Commissario tecnico dell'Italia dopo il fallimento e la mancata qualificazione ai Mondiali del 2026, Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a lasciare il Milan. Ma chiede garanzie per il futuro.

LA SITUAZIONE - Prima a parole (le dichiarazioni alla vigilia di Hellas Verona-Milan) poi con i fatti: la priorità di Allegri è rimanere l'allenatore rossonero. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, infatti, il toscano pensa soltanto al Milan e vuole rispettare l'impegno preso poco meno di dodici mesi fa. Allegri comunque chiede garanzie: in vista della prossima stagione, l'allenatore toscano chiede una rosa più profonda a livello numerico (anche in virtù della partecipazione alle competizioni europee). Inoltre, l'allenatore rossonero non vuole che il suo Milan perda l'dentità con un mix di giocatori giovani e d'esperienza.