Lazio, Fabiani sul mercato: "Serve qualcosa anche in attacco. Tante richieste per i nostri"

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Le parole del direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani prima di Lazio-Mantova a Sport Mediaset

Al via la nuova stagione anche per la Lazio, che questa sera sfiderà il Mantova. Prima dell'inizio del match il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato a Sport Mediaset: "Si riparte con l'intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa, siamo partiti con Gattuso, ripartiamo con grande ottimismo. L'abbiamo trovato motivato, infatti il suo soprannome è Ringhio, ha portato grande entusiasmo e professionalità".

E sul mercato ha aggiunto: "Arrivato Frattesi, c'è qualcosa da fare anche in attacco, da qui alla fine riusciremo a fare tutto. Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri, ma su alcuni c'è un veto a prescindere. Altri, invece, potrebbero rappresentare un'uscita. Frattesi lo abbiamo fatto al di là delle uscite".