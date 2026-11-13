Lazio, Isaksen: "Del rinnovo non posso parlare, Premier? Ora..."

Le parole di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, al portale danese Bold

"Premier? Ora non ci penso. Rinnovo? Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti", queste le parole di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, sul suo futuro rilasciate al portale danese Bold.

Il calciatore biancoceleste ha poi continuato parlando del suo legame con la squadra e delle possibilità di rinnovo: "Posso solo dire di essere molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi”. La scadenza del contratto di Isaksen arriverà nel 2028.

LE PAROLE DI ISAKSEN - L'esterno della Nazionale danese ha proseguito parlando dell'arrivo di Gattuso alla Lazio e del momento della squadra: "Tutti sanno che il mondo del calcio è molto particolare. In questo momento alla Lazio stiamo vivendo un grande momento positivo, ma all’inizio dell’anno le cose non andavano molto bene". Ha poi continuato: " È incredibile quanto Gattuso abbia significato per me e per tutta la squadra. Ci ha praticamente risollevato in modo quasi magico. Per molti versi è incredibile che un cambio di allenatore possa cambiare così tanto in così poco tempo".