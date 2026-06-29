Ufficiale Leonardo Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028

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Ufficiale il rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli fino al 2028

Come anticipato già a fine maggio, adesso è anche ufficiale: Leonardo Spinazzola continuerà a essere un giocatore del Napoli fino al 30 giugno 2028. Un rinnovo biennale, dunque, per l'esterno italiano classe 1993, con il club che ha pubblicato sui propri canali social un breve video. "La freccia è pronta a colpire ancora: Leonardo Spinazzola rinnova fino al 2028!", si legge nella descrizione.

In azzurro dal luglio 2024 dopo le esperienze con Roma, Juventus e Atalanta, nell'ultima stagione con il Napoli Spinazzola ha raccolto 42 presenze, 3 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. Ora, dunque, sarà a disposizione di Max Allegri (QUI le ultime sulla firma) nella speranza di vincere altri trofei con il club campano dopo lo Scudetto 2024/25 e la Supercoppa Italiana 2025/26.