Locatelli, si teme un lungo stop: sempre più probabile l'ipotesi operazione

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Si ferma Manuel Locatelli in casa Juventus: l'infortunio al ginocchio riguarda il menisco. Sempre più probabile l'ipotesi operazione

Manuel Locatelli verso un lungo stop. Non arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni del centrocampista dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima sfida contro il Milan. Il problema riguarda il menisco e prende sempre più corpo l'ipotesi di un intervento chirurgico.

Il calciatore si trova attualmente a Lione, dove si è sottoposto a una visita specialistica per valutare nel dettaglio l'entità della lesione. Nelle prossime ore si avrà un quadro preciso sulla diagnosi, il protocollo che verrà scelto e, di conseguenza, i tempi di recupero. Lo stop non sarà breve e il giocatore sarà costretto a rimanere lontano dai campi per un periodo significativo. La decisione definitiva verrà presa dopo il consulto con gli specialisti, ma l'ipotesi dell'intervento resta, al momento, quella più probabile.