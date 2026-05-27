Milan, contatti telefonici con Ralf Rangnick: proposto ruolo nell'area tecnica

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Il dirigente e allenatore tedesco è un nome che piace per il nuovo Milan: contatti telefonici per un ruolo nell'area tecnica

Il Milan (ri)pensa a Ralf Rangnick. L'attuale Commissario tecnico dell'Austria, che torna a giocare i Mondiali dopo 28 anni di assenza, è un profilo che piace a Gerry Cardinale. Dopo la rivoluzione dello scorso lunedì, in seguito alla mancata qualificazione alla UEFA Champions League, il proprietario di Redbird ha deciso di cambiare: via l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico e l'allenatore. Adesso, il nome del tedesco (allenatore, Commissario tecnico e dirigente) è tornato in auge: la scorsa settimana ci sono stati contatti telefonici tra le parti.

LA SITUAZIONE - Mentre sta preparando i Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, Ralf Rangnick ha avuto dei contatti telefonici con il Milan nei giorni scorsi. Il profilo del tedesco piace. Nei discorsi tra le parti, non si è parlato della panchina rossonera, ma di un ruolo ancora da chiarire all'interno dell'area tecnica rossonera.

LE PAROLE - Non si è sottratto, Ralf Rangnick, quando gli è stato chiesto del Milan. Durante un intervento alla Fondazione “Ogni bambino è prezioso” (a cui il tedesco ha dato vita nel 2018), ha così parlato della squadra rossonera: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan". E poi ha concluso: "L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la Federazione austriaca".

RANGNICK VICINO AL MILAN NEL 2020 - A distanza di anni, il nome di Ralf Rangnick è tornato in auge al Milan. Nel 2020, il tedesco era stato molto vicino a diventare l'allenatore rossonero, prendendo il posto di Stefano Pioli. Rangnick piaceva tanto all'amministratore delegato Ivan Gazidis. Nei discorsi con la proprietà rossonera, l'attuale Ct dell'Austria non voleva il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic (che ancora vestiva la maglia rossonera), in seguito arrivato nell'agosto del 2020. Poi il Milan ha scelto di confermare Stefano Pioli, con cui ha vinto il diciannovesimo scudetto della propria storia. A distanza di anni, il Milan ripensa a Rangnick. Ma, questa volta, con un ruolo diverso.