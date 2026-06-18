Il Milan ha esercitato la controopzione per Francesco Camarda

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Il Milan ha esercitato la controopzione per riportare in rossonero l'attaccante Francesco Camarda: il comunicato del club

Francesco Camarda torna al Milan. Dopo avervelo anticipato negli ultimi giorni, il club rossonero ha esercitato la controopzione per riportare a San Siro l'attaccante classe 2008. A comunicarlo è stato il Lecce attraverso un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".

Nell'ultima stagione, Camarda ha totalizzato ben 23 presenze e 801' con la maglia del Lecce. Tra Serie A e Coppa Italia, l'attaccante ha messo a segno 1 gol in campionato e servito 1 assist in Coppa Italia.