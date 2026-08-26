Leao di nuovo in gruppo, ma per il Milan resta sul mercato: è ancora corsa tra Aston Villa e Galatasaray
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Il portoghese è tornato ad allenarsi con la squadra dopo 12 giorni, ma i rossoneri continuano a considerarlo in uscita. Per lui è sempre corsa a due
Dopo 12 giorni, si rivede Rafa Leao. Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se non cambia la sua situazione. Il Milan continua a considerarlo sul mercato e per lui è sempre corsa a due tra Aston Villa e Galatasaray.
La priorità del giocatore è alla Premier League, ma i turchi non lo mollano e cercano l'accordo con i rossoneri per poi provare a convincere anche lui.
LA SITUAZIONE - Il caso di Leao però è diverso da quello di Gimenez, Tomori e Fofana, di fatto esclusi dal progetto tecnico. Mentre questi tre si allenano a parte e formalmente non hanno nemmeno un numero di maglia, il portoghese è ancora il numero 10 del Milan e, pur essendo in uscita, ha ricominciato ad allenarsi agli ordini di Amorim.
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