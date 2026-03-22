Milan, primo vertice per programmare il futuro tra Furlani, Tare, Allegri e Ibrahimovic

vedi letture

In settimana c'è stato un primo vertice a Casa Milan tra Furlani, Allegri, Tare e Ibrahimovic per programma quello che sarà il Milan del futuro

Comincia la programmazione del Milan per il futuro. Come raccontato da Peppe Di Stefano di Sky Sport a metà della scorsa settimana c'è stato un primo vertice tra Furlani, Tare, Allegri e Ibrahimovic.

In questo primo incontro a Casa Milan si è parlato di quello che sarà il budget per la prossima sessione di mercato e della costruzione della squadra tra giovani e calciatori esperti. La volontà, infatti, è quella di creare un bel mix tra giocatori giovani e giocatori internazionali. Le parti hanno gettato le prime basi per il futuro con richieste dell'allenatore e idee della società che combaciano in vista del futuro.

MIX TRA GIOVANI E CALCIATORI ESPERTI - Per il Milan del futuro si cercherà di creare un mix tra giovani e calciatori internazionali. Abbinare quindi giocatori di prospettiva, così come prevede l'attuale politica del club, e calciatori esperti e internazionali.

I NUMERI STAGIONALI DEL MILAN E DI ALLEGRI - Milan di Massimiliano Allegri che grazie alla vittoria per 3-2 contro il Torino nella giornata di ieri, 21 marzo, è riuscito ad eguagliare il primato della formazione allenata da Carlo Ancelotti nella stagione 2004/2005: solamente 3 sconfitte nelle prime 30 giornate di campionato. Ventuno anni fa alla fine della stagione il Milan arrivò al secondo posto in classifica dietro alla Juventus che si laureò campione d'Italia.