Il Milan reintegra in rosa Fikayo Tomori

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Milan, Tomori è reintegrato nella rosa: il difensore torna a disposizione di Ruben Amorim dopo il mancato trasferimento e la chiusura del calciomercato

Il Milan reintegra Fikayo Tomori in rosa: il difensore inglese torna a far parte del gruppo Milan. L'inglese era stato inserito tra i giocatori fuori dal progetto di Ruben Amorim e messi sul mercato, ma non è stata trovata una soluzione per il suo trasferimento.

Per questo motivo e per il mancato arrivo di un sostituto, Tomori torna a disposizione della squadra e viene nuovamente inserito nella rosa rossonera.