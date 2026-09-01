Lazio-Fiorentina, contatti per lo scambio Cancellieri-Gudmundsson
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Lazio e Fiorentina hanno avviato i contatti per uno scambio tra Cancellieri e Gudmundsson. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.
Nelle ultime ore di mercato, Lazio e Fiorentina lavorano agli ultimi colpi. I due club si sono contattati poco fa per provare a impostare uno scambio tra Matteo Cancellieri e Albert Gudmundsson.
L’esterno classe 2002 raggiungerebbe i viola di Fabio Grosso, mentre il trequartista islandese compirebbe il percorso inverso, trasferendosi in biancoceleste alla corte di Gattuso. Le parti torneranno ad aggiornarsi nelle prossime ore per capire se ci siano i margini per portare avanti l’operazione.
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