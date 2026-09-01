Lazio-Fiorentina, contatti per lo scambio Cancellieri-Gudmundsson

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Oggi alle 01:38 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Lazio e Fiorentina hanno avviato i contatti per uno scambio tra Cancellieri e Gudmundsson. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore.