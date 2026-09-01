Lazio, Dia autorizzato a viaggiare per Rennes: operazione da 10 milioni

Lazio, Dia autorizzato a viaggiare per Rennes: operazione da 10 milioniTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 00:03Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Boulaye Dia saluta la Lazio: domani le visite mediche con il Rennes

La Lazio ha autorizzato Boulaye Dia a viaggiare per Rennes. L'attaccante senegalese nella giornata di martedì 1 settembre, svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.

Operazione complessiva da 10 milioni di euro. Dia lascerà la Lazio dopo 71 partite 14 gol e 6 assist.