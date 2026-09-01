Roma, nuovo tentativo per Gittens: il Chelsea può aprire al prestito
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La Roma valuta un nuovo tentativo per Jamie Gittens: il Chelsea potrebbe aprire al prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 55.
Si entra ormai nelle ultime ore di mercato e, nell’ultima notte di trattative, la Roma valuta un nuovo tentativo per Jamie Gittens, esterno offensivo classe 2004 del Chelsea.
Il club inglese potrebbe aprire alla cessione in prestito oneroso a 5 milioni di euro, mentre si ragiona su un diritto di riscatto fissato intorno ai 55 milioni.
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