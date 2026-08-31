Roma, Leweling non apre al trasferimento: operazione destinata a tramontare

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La Roma offre 35 milioni più bonus allo Stoccarda per Jamie Leweling, ma il giocatore non apre al trasferimento: operazione destinata a tramontare.

Nonostante la nuova offerta da 35 milioni di euro più bonus presentata allo Stoccarda, la Roma non ha ricevuto il via libera definitivo di Jamie Leweling. L’esterno tedesco non ha aperto al trasferimento e l’operazione è ormai destinata a tramontare.