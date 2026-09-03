Milan, Moreira si presenta: "Pressione per i soldi spesi? No, è un onore"

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Diego Moreira si presenta al mondo Milan: "La numero 22 è per la mia età. Spero di ripagare la fiducia della società in campo"

Tempo di presentazione per Diego Moreira in casa Milan. Il belga si è presentato al mondo rossonero senza nascondere le emozioni del suo arrivo: "Sono momenti magici per me. Sono pronto per giocare già da subito, il mister sa quale sarà il momento migliore per lui e per me esordire. Per il modo in cui stiamo preparando le partite, mi sento più a mio agio a giocare a destra".

L'esterno ha scelto un numero non banale per la storia del Milan: "La numero 22 è per la mia età. Kaka era un grande giocatore, uno dei miei idoli".

"SPERO DI RIPAGARE LA FIDUCIA" - Diego Moreira ha dichiarato di non sentire la pressione per i tanti soldi spesi dal Milan per il suo acquisto, per una cifra complessiva di 65 milioni di euro (45 di parte fissa e 20 di bonus): "Non è una pressione i tanti soldi spesi per acquistarmi, lo considero più un onore, spero di ripagare la fiducia in campo".

Sulla scelta del Milan, invece, il classe 2004: "Ho scelto il Milan perché è il più grande club italiano".