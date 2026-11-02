Napoli, Di Lorenzo e Olivera saltano il Porto. Differenziato per Hojlund e Milinkovic-Savic
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Il Napoli è alle prese con i numerosi problemi fisici: altri due giocatori salteranno la trasferta contro il Porto
La situazione infortuni in casa Napoli non sembra placarsi. Nella giornata di oggi Giovanni Di Lorenzo e Mati Olivera hanno fatto ritorno a Napoli per effettuare dei controlli diagnostici. Entrambi i giocatori erano usciti per problemi fisici durante la partita contro la Juventus.
I due terzini salteranno dunque la partita contro il Porto, da vedere se riusciranno a esserci per quella contro la Lazio. Hojlund e Milinkovic-Savic hanno invece svolto lavoro differenziato, entrambi hanno saltato la partita contro la Juventus e proveranno a recuperare per mercoledì.
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