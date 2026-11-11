Napoli, Manna: "Cacciamani è interessante. Varela? Abbiamo già Lucca, Hojund e Giovane"

Il ds del Napoli ha parlato della stagione del club e del calciomercato invernale a Radio Kiss Kiss

"È un periodo complicato, non abbiamo avuto quasi mai tutta la rosa a disposizione ma questo non è e non deve essere un alibi", ha dichiarato Giovanni Manna a Radio Kiss Kiss. Il ds del Napoli ha commentato il momento della squadra, che proverà a fare tesoro della sosta per le Nazionali e recuperare qualche giocatore fermo ai box per infortunio.

"Tante altre squadre hanno avuto infortuni importanti. Bisogna reagire" ha detto Manna "Le sconfitte di Oporto e a Torino ci hanno tolto le sicurezze". Il ds ha sottolineato che la società è consapevole delle criticià del momento e della delusione generale: "Non siamo contenti nè noi nè i tifosi. Siamo qua per lavorare e migliorare ma questo è un gruppo che ha sempre risposto e che ha sempre reagito, ha sempre onorato la maglia e i risultati, ne usciremo uniti".

MERCATO - Il discorso si è poi spostato sul mercato. Manna ha detto di essere allineato con Massimiliano Allegri e il presidente De Laurentiis sulle necessità della squadra. Il dirigente ha dichiarato che il club seguirà attentamente la finestra di mercato invernale: "Abbiamo le idee chiare e la volontà vedere le opportunità di quel periodo. Si deve intervenire".

Sempre riguardo il tema acquisti, Manna ha commentato le voci su Cacciamani: "È interessante, dire che lo compreremo mi sembra prematuro". Infine, si è soffermato su Varela, frenando su un possibile interesse: "È un buon giocatore ma noi abbiamo Lucca, Hojund e Giovane. Il Napoli in questo momento lì è chiuso, poi vedremo cosa succederà".

RECUPERI - Infine, il ds ha parlato dei prossimi recuperi per Massimiliano Allegri: “Pensiamo di aggregare al gruppo Neres, Spinazzola e Favasuli sabato quando la squadra riprenderà il lavoro a pieno regime. Gradualmente poi recupereremo Badiashile, Di Lorenzo e Alisson Santos, sperando di non incombere in situazioni spiacevoli".