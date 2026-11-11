Maracana e il paragone con Yaya Touré: chi è Zabi, il centrocampista "magico" osservato dal Napoli

Dalle origini sui campi di Maracana alla consacrazione in Francia: tutto quello che c'è da sapere sul centrocampista ivoriano

Un po' di magia per cambiare la stagione. A partire da gennaio. Dopo un inizio diverso da quello sperato, Giovanni Manna ha iniziato a osservare alcuni talenti per rinforzare la rosa del Napoli nella prossima finestra di mercato. Il d.s. ha messo gli occhi su profili che uniscono qualità e futuribilità. La ricerca è arrivata fino a Parigi, ma non nella squadra di Luis Enrique. In casa Paris FC, c'è un centrocampista dal piede magico di soli vent'anni che in Costa d'Avorio paragonano già a Yaya Touré: Patrick Zabi.

DAL MARACANA ALLA LIGUE 1 - A differenza di molti suoi colleghi, Patrick Zabi cresce giocando a calcio per le strade di Yopougon, un comune popolare della Costa d'Avorio. A soli 12 anni, entra nel settore giovanile dell'Ivoire FC, ma non è qui che il suo talento esploderà. Bensì, sui campi del Maracana, la celebre variante del calcio a sei locale. Ed è proprio qui che inizia a essere soprannominato "Zabi la Magie".

Nel 2024, i suoi video diventano virali sui social network. Il suo nome circola per la prima volta fuori dal suo Paese, attirando l'attenzione di molti osservatori europei. Nello stesso anno si avvicina il Nantes, ma il trasferimento salta a causa di un problema di rete, mentre un dirigente del club si trovava su un treno in Svizzera. Così, a gennaio 2025 arriva la firma con il Reims e in meno di un mese esordisce in Ligue 1.

POGBA E YAYA TOURÉ - Che tipo di giocatore è Patrick Zabi? Tecnico, resistente e capace di incidere in entrambe le fasi di gioco. Dotato di una struttura fisica imponente (1,91 metri d'altezza), è il classico box-to-box moderno. E anche la personalità non manca. Una serie di caratteristiche che hanno favorito i paragoni con Paul Pogba e, soprattutto, il connazionale ex-Manchester City Yaya Touré.

Le statistiche parlano a suo favore. Nella scorsa stagione, nessun giocatore ha recuperato più palloni di lui ogni 90 minuti (una media di 8,2 a partita); è stato il terzo giocatore della squadra per numero di passaggi chiave che portano a una conclusione (una media di 1,3 ogni gara); infine, è stato il secondo della Ligue 2 per dribbling completati (15). Quest'estate si è trasferito al Paris FC per 25 milioni, acquisto più oneroso della famiglia Arnault, affiancata da Red Bull (socio di minoranza). Finora, ha totalizzato otto presenze e un assist, dimostrando un rapido adattamento allo stile di Rosenior.

IPOTESI NAPOLI - Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il classe 2006 sarebbe l'innesto perfetto per aumentare le rotazioni in un reparto falcidiato dagli infortuni (dopo Anguissa, Vergara e lo stop di McTominay, adesso è il turno di Lobotka). La sensazione, però, è che per strapparlo ai parigini servirà un investimento economico importante (con molte probabilità superiore ai 25 milioni spesi dal Paris pochi mesi fa).

Intanto, l'allenatore azzurro è chiamato a invertire la rotta con gli uomini attualmente a disposizione, non moltissimi. E per "portare la barca in porto", citando lo stesso Allegri, un pizzico di magia potrebbe tornare utile.