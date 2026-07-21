Napoli, slittano le presentazioni: attacco influenzale per Allegri

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Slitta la presentazione di Allegri e dello staff. Piccolo attacco influenzale per il neo allenatore azzurro. Evento rinviato ai prossimi giorni.

Cambia il programma di giornata del Napoli, impegnato a Dimarco Folgarida per il ritiro estivo. Il motivo è un piccolo attacco influenzale per Massimiliano Allegri, che nella giornata di oggi non ha diretto l'allenamento sul campo. Slitterà, quindi, la presentazione dello staff e dello stesso nuovo allenatore azzurro, programmata inizialmente per questa sera alle ore 21:00.

Bisognerà aspettare, quindi, per assistere a uno degli eventi più attesi di questo inizio stagione. Il lavoro, però, è continuato ugualmente per i giocatori con gli assistenti nonostante l'assenza di Allegri. Si sono rivisti Spinazzola e Alisson Santos, assenti inizialmente questa mattina, come raccontato da Massimo Ugolini di Sky Sport.