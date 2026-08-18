Openda lascia subito il segno con il Lione: in gol all'esordio contro il Fenerbahce

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L'ex attaccante della Juventus subito in gol alla prima presenza ufficiale con il club francese, segnando contro il Fenerbahce

L'avventura francese di Loïs Openda non poteva iniziare in un modo migliore. L'attaccante belga, che in questa sessione di calciomercato ha salutato la Juventus per trasferirsi in prestito all'Olympique Lione, ha lasciato immediatamente il segno alla sua prima uscita ufficiale con la nuova maglia.

IL GOL AL DEBUTTO - Gettato subito nella mischia nella delicatissima sfida in trasferta contro il Fenerbahce, valida per l'andata dei preliminari di Champions League, Openda ci ha messo pochissimo a farsi amare dai suoi nuovi tifosi. Al 40' del primo tempo, l'ex centravanti bianconero si è fatto trovare pronto nel cuore dell'area di rigore: sfruttando un ottimo assist servito dal compagno Corentin Tolisso, l'attaccante ha battuto il portiere avversario con un colpo di testa preciso che ha permesso al Lione di sbloccare il match.