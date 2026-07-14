Roma, si ferma Vaz: lesione al legamento collaterale del ginocchio destro
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L'attaccante giallorosso si è fermato durante la preparazione a Trigoria
Brutte notizie per la Roma e per Robinio Vaz. L’attaccante giallorosso è stato sottoposto agli accertamenti dopo uno stop accusato durante la preparazione e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà definita in base all’evoluzione clinica.
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