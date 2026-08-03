Roma, Rensch: "Read? Sarebbe bello se arrivasse. Gasperini mi sta aiutando"

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Le dichiarazioni del terzino giallorosso a Romanews

Devyne Rensch ha parlato dal ritiro della Roma a Cardiff. L'esterno giallorosso si è soffermato sul mercato, sulle sue condizioni ma anche sul suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Romanews.

GASPERINI - Il classe 2003 ha subito sottolineato l'importanza di Gasperini nella Roma: "Sicuramente è un allenatore che porta molta energia, mentalità e anche tanto lavoro tattico per tutti. È un allenatore che mi sta aiutando a diventare un calciatore migliore ma anche una persona migliore. Chiaramente è un tecnico molto esigente, che ti fa lavorare duro, ma è bravissimo sia in campo che fuori dal campo a curare tutti gli aspetti”.

READ - La Roma è interessata a Read (QUI LA NOTIZIA) del Feyenoord e l'assist di mercato potrebbe arrivare proprio da Rensch: “Se lo conosco? No, l’ho solo visto giocare. Sarebbe il terzo calciatore olandese in squadra oltre a me e Malen, di conseguenza sarebbe bello se si concretizzasse il suo arrivo, potremmo anche aiutarlo ad inserirsi ed integrarsi al meglio e rapidamente…”.

SENSAZIONI - Infine il terzino giallorosso ha parlato delle sue condizioni, a poche settimane dall'inizio della stagione: “Mi sento bene,non ho più dolore. Adesso ci sono ancora alcune amichevoli per ritrovare la condizione e poi si inizia”.