Roma, si va verso la separazione anticipata per Ranieri. Anche con Massara sarà addio

vedi letture

Si va verso la divisione delle strade di Roma e Claudio Ranieri: chiusura anticipata per la prima avventura dirigenziale dell'ex allenatore

La Roma e Claudio Ranieri vanno verso l'interruzione anticipata del loro rapporto, come riportato da Sky Sport. Dopo le incomprensioni delle scorse settimane in casa giallorossa, potrebbe arrivare già a breve la decisione definitiva, con un possibile comunicato ufficiale da parte del club. Se è confermata la conferenza di Gasperini alle 13.30 di venerdì 24 aprile pre Bologna, in queste ore si va già verso la chiusura anticipata tra Ranieri e la Roma. Sono ancora in corso riunioni a Trigoria (dove sono arrivati i responsabili legali dei Friedkin), dopo che Ranieri ha lasciato il centro sportivo poco prima delle 18.00.

Lo stesso Ranieri, a inizio stagione e dopo aver "salvato" la Roma lo scorso anno, era stato scelto per stare a contatto diretto con i Friedkin, venendo individuato proprio come consulente personale. Il suo ruolo ufficiale, per ora, è quello di Senior Advisor del club. Come riporta sempre Sky Sport, anche per Ricky Massara, attuale direttore sportivo, sarà inevitabile addio.

LA SITUAZIONE - La proprietà giallorossa non ha di certo gradito la non-riservatezza degli ultimi tempi, con il caso mediatico scoppiato in seguito a diverse dichiarazioni pubbliche tra lo stesso Ranieri e Gasperini. E si va dunque verso questa soluzione. Il problema, nello specifico, è da riscontrare nella diversa visione sul mercato e su come modificare la squadra. Se per Gasp bisognava prendere profili già pronti (come Malen e Wesley), infatti, per Ranieri il focus doveva essere più sulla valorizzazione dei giovani (come testimonia l'acquisto di Robinio Vaz).

ADDIO MASSARA - Ma non solo. Perché anche le strade del direttore sportivo Frederic Massara e della Roma sono destinate a questo punto a separarsi, visto il rapporto con Ranieri e le critiche velate (e non) che Gasperini ha rivolto alla gestione del mercato dal momento della firma sul contratto ad ora. Essendo legati Massara e Ranieri, ed essendo chiara la contrapposizione invece con l'allenatore, diventa quindi inimmaginabile pensare a una convivenza futura, a maggior ragione senza la figura "super partes" di Ranieri. Le tempistiche, però, sono in continuo divenire.