Roma, Soulé: "Se resto? Sinceramente non lo so"

Roma, Soulé: "Se resto? Sinceramente non lo so"TUTTOmercatoWEB.com
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Ieri alle 21:19News Calcio
di Redazione
L'esterno argentino è tornato in queste ore a Roma e non ha nascosto i dubbi sul proprio futuro: le sue dichiarazioni.

"Se resterò? Sinceramente non lo so": così Matias Soulé ha parlato del suo futuro a Il Romanista. Come raccontato nelle scorse settimane, il destino di Matias Soulè è ancora tutto da scrivere. Il giocatore argentino continua a essere un obiettivo concreto del Borussia Dortmund.

Sulle tracce dell'esterno della Roma si muovono però anche un'altra squadra tedesca, lo Stoccarda, e svariati club dell'Arabia Saudita. Tuttavia, la dirigenza giallorossa ha ritenuto inadeguate tutte le offerte ricevute fino a questo momento.