Napoli-Anguissa, stallo sul rinnovo: giocatore irritato, ma nessuna ripercussione in campo

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Fase di stallo per il prolungamento del camerunese. Il giocatore è irritato per il mancato accordo, ma non ci sarà nessun tipo di ripercussione in campo

Il futuro contrattuale di Frank Zambo Anguissa si sta trasformando in una questione spinosa in casa Napoli. La situazione legata al prolungamento del centrocampista camerunese vive una fase di stallo che sta iniziando a lasciare degli strascichi sull'umore del giocatore.

IL NODO DEL RINNOVO - Nonostante se ne parli ormai da più di un anno, la tanto attesa fumata bianca per il nuovo contratto non è ancora arrivata. Le parti non sono riuscite a trovare la quadratura per l'accordo definitivo, un dettaglio non di poco conto se si considera che l'attuale legame del centrocampista con il club azzurro è arrivato agli sgoccioli: ad Anguissa resta infatti soltanto un anno di contratto.

L'UMORE E IL MERCATO - Questa situazione di continua incertezza ha generato malumore nel giocatore, che ad oggi appare non solo scontento, ma anche piuttosto irritato per come si sta evolvendo (o non evolvendo) la vicenda. Un sentimento acuito anche dalle recenti dinamiche di mercato: nelle scorse settimane diverse squadre si sono fatte avanti chiedendo informazioni per il suo cartellino, ma il Napoli ha alzato un muro, non dando alcuna apertura alla cessione. Nonostante le frizioni contrattuali e il malcontento generale per la gestione della situazione, l'impegno di Anguissa non è in discussione. Questa irritazione fuori dal campo non avrà alcun tipo di ripercussione sul rendimento: da parte del giocatore non ci saranno forzature, rotture o atteggiamenti poco professionali, ma continuerà a dare il massimo per la squadra.