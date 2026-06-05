Asse Napoli-Genoa, c'è ottimismo per lo scambio tra Obaretin e Fini: il punto

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Cresce l'ottimismo per lo scambio, tra Napoli e Genoa, che vede coinvolti Nosa Edward Obaretin e Seydou Fini

C'è ottimismo per lo scambio dei cartellini di Nosa Obaretin e Seydou FIni tra Napoli e Genoa: il primo verso i rossoblù; il secondo verso gli azzurri. Gli ultimi contatti sono stati positivi e adesso si attende solo che il Napoli concluda la questione allenatore per poi avanzare verso la chiusura di quest'operazione.

All'interno della trattativa può finire anche Christian Garofalo, difensore classe 2007 del Napoli e della nazionale italiana 2019 molto apprezzato dal settore giovanile del Genoa, che continua a lavorare per portare talenti da valorizzare in futuro.

L'ULTIMA STAGIONE DI OBARETIN E FINI - Nosa Obaretin, difensore centrale classe 2003, nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Empoli, in Serie B. Con il club toscano, che si è salvato nel finale, ha disputato 29 partite. Seydou FIni, ala destra classe 2006, è stato invece a Frosinone dove non ha trovato molto spazio (8 partite). L'esterno offensivo, però, è fresco di esordio in Nazionale, dal momento che è entrato in campo nell'amichevole contro il Lussemburgo.