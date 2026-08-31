Napoli, Cajuste ai saluti: il centrocampista è vicino al Malaga
Il Napoli sblocca un'operazione in uscita a centrocampo. Il club azzurro è infatti ai dettagli finali per la cessione di Jens Cajuste al Malaga, una mossa che permette alla dirigenza di liberare uno slot nello scacchiere della mediana.
I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Dopo i contatti intensificati nelle ultime ore, il Napoli ha trovato l'intesa totale con la società andalusa per il trasferimento dello svedese. Cajuste saluterà il club con la formula del prestito con diritto di riscatto: la cifra pattuita tra le due dirigenze per l'eventuale acquisizione a titolo definitivo da parte degli spagnoli è stata fissata a 8 milioni di euro.
IN ATTESA DELLA PARTENZA - La fumata bianca definitiva è ormai dietro l'angolo. Il giocatore si trova attualmente in attesa della ricezione degli ultimi documenti necessari per potersi mettere fisicamente in viaggio.