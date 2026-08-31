Juventus, l'intrigo a sinistra: Tagliafico resta in corsa se esce Cabal

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I bianconeri mantengono viva l'ipotesi per l'argentino del Lione, ma l'operazione è legata all'addio del colombiano

La Juventus lavora per definire gli ultimi dettagli sulla corsia mancina, in un intreccio di mercato che lega a doppio filo le operazioni in entrata e quelle in uscita. Il mirino della dirigenza bianconera resta puntato su Nicolás Tagliafico, ma l'affondo per l'argentino è strettamente condizionato a una cessione.

IL PRESSING DELL'ATALANTA PER CABAL - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, per sbloccare l'arrivo di un nuovo terzino è necessaria la partenza di Juan Cabal. L'Atalanta continua a seguire con grande interesse il colombiano, arrivato a Torino nell'estate del 2024, e insiste per cercare di trovare un accordo.

L'IPOTESI TAGLIAFICO - In caso di addio di Cabal, la Juventus non si farebbe trovare impreparata. Il club bianconero, infatti, resta vigile e mantiene viva la pista che porta a Tagliafico. Il terzino del Lione, legato ai francesi da un contratto in scadenza nel 2027, rappresenta il profilo d'esperienza individuato per rinforzare il reparto e raccogliere l'eventuale eredità del colombiano.