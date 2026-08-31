Ultim'ora Como, via libera per Kean: c'è l'ok della Fiorentina alle visite mediche

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L'arrivo di Beto in viola ha sbloccato definitivamente l'uscita dell'attaccante italiano. Operazione chiusa sulla base di 40 milioni di euro totali

Il Como si prepara ad accogliere il suo nuovo colpo in attacco. Nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo da parte della Fiorentina: Moise Kean è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con il club allenato da Cesc Fàbregas.

L'INCASTRO DECISIVO CON BETO - La trattativa, come vi avevamo raccontato, era ormai impostata da tempo, ma la dirigenza viola aveva temporaneamente bloccato la partenza dell'attaccante in attesa di avere tra le mani il suo sostituto. L'incastro decisivo si è concretizzato proprio nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, con l'arrivo a Firenze di Beto: le visite mediche del portoghese con la Fiorentina hanno fatto crollare l'ultimo ostacolo, sbloccando di conseguenza il domino che ha liberato Kean.

LE CIFRE DEL COLPO - Incassato l'ok definitivo, l'attaccante classe 2000 può ora procedere con l'iter sanitario e la firma sul nuovo contratto. Per il Como si tratta di un investimento importantissimo: l'operazione con la Fiorentina è stata chiusa sulla base di un'offerta totale da 40 milioni di euro, suddivisa in 35 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus.