Ufficiale Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore del Cagliari: la nota

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Dopo le visite mediche svolte in mattinata, il centrocampista diventa ufficialmente un giocatore rossoblù: c'è l'annuncio del club.

Ora è ufficiale: Jacopo Fazzini è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista, che ha svolto oggi - 13 luglio - le visite mediche con i rossoblù (QUI le immagini) arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Come raccontato nei giorni scorsi, la spesa del club rossoblù per il prestito oneroso è di 800 mila euro, mentre il riscatto è fissato a 8 milioni (QUI tutti i dettagli). Fazzini ritrova al Cagliari il ds Pietro Accardi, che lo ha già avuto all'Empoli: proprio il pressing del direttore sportivo rossoblù è stato decisivo nell'operazione. Di seguito la nota del club.

IL COMUNICATO - "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Calciatore duttile, grazie alle sue doti tecniche e atletiche può ricoprire più ruoli del centrocampo, agendo sia da mezz’ala che da trequartista. Agile e rapido, ottima visione di gioco, bravo nello stretto, è dotato di un buon dribbling e di un’innata capacità di inserimento. Benvenuto in Sardegna, Jacopo!"