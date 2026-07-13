Cagliari, ecco Fazzini: è a Roma per le visite mediche | FOTO E VIDEO
Il centrocampista classe 2003 è pronto a diventare un nuovo giocatore rossoblù: al via le visite mediche
Dopo Harry Winks, anche Jacopo Fazzini è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il centrocampista classe 2003 è pronto a completare l'iter prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù per la prossima stagione.
L'operazione con la Fiorentina si chiuderà sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Dopo gli accertamenti medici e gli ultimi passaggi burocratici, Fazzini sarà ufficialmente un nuovo rinforzo a disposizione del Cagliari.
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