Fiorentina, Harder al Basilea a titolo definitivo
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Il classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo in Svizzera con il club viola che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
Jonas Harder è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dalla Fiorentina. Il centrocampista classe 2005 nel primo pomeriggio lascerà Firenze direzione Svizzera, dove inizierà il suo percorso con il Basilea: il calciatore sosterrà domani le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club.
L’operazione è stata definita a titolo definitivo, con il club viola che ha inserito nell’accordo una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Dopo l’esperienza maturata nell’ultima stagione in Serie B con la maglia del Padova, Harder riparte dunque dal campionato svizzero.
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