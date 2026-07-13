Dybala-Roma, l'agente è a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli del rinnovo

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L'agente di Dybala, Carlos Novel, è a Trigoria per mettere a posto gli ultimi dettagli del rinnovo dell'argentino con la Roma

Ultimi passi per il rinnovo di Dybala con la Roma, che è ormai solamente una formalità. L'agente del giocatore Carlos Novel, infatti, questa mattina è a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli dell'accordo che prolungherà la permanenza dell'argentino in giallorosso. Una volta messo tutto a posto, arriverà la firma finale con tanto di ufficialità.

I NUMERI DI DYBALA ALLA ROMA - Prosegue dunque l'avventura in giallorosso di Paulo Dybala che, arrivato alla Roma nel 2022 dopo 7 stagioni alla Juventus, ha giocato 140 partite, condite da 45 gol e 30 assist. Nell'ultima stagione è stato fermato da diversi infortuni, ma Gian Piero Gasperini potrà ancora contare sulle sue qualità e sull'intesa che il classe 1993 argentino ha dimostrato di avere con Donyell Malen,