Como-Chalobah, prevista a inizio settimana un'offerta al Chelsea da 30 milioni più 5 di bonus

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Il Como si muove per Trevoh Chalobah. I biancoblù presenteranno tra lunedì e martedì un'offerta al Chelsea

Il Como prepara una nuova offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah. Secondo le informazioni di Valentina Mariani di Sky Sport, tra lunedì 6 e martedì 7 luglio i biancoblù offriranno agli inglesi 30 milioni più 5 di bonus. Come vi abbiamo raccontato, la squadra di Fabregas si è già mossa per il difensore, proponendo ai Blues 28 milioni più 2 di bonus (LEGGI LA NEWS).

Il Chelsea ha rifiutato l'offerta, restando fermo sulla propria richiesta di 35 milioni. L'Inter resta un fattore per quanto riguarda il futuro di Chalobah. I nerazzurri, interessati al classe '99, valutano se avanzare o meno una prima offerta al Chelsea.

LA STAGIONE DI CHALOBAH - Trevoh Chalobah è un titolarissimo del Chelsea. Tra campionato e coppe, il centrale inglese ha raccolto 3 gol in 47 partite. Le ottime prestazioni con la maglia dei Blues gli sono valse la convocazione con l'Inghilterra al Mondiale. Finora, Chalobah non ha ancora fatto il suo debutto nella competizione, ma Tuchel lo tiene in stretta consideazione perché sa di poter contare su un difensore solido e pericoloso sui calci piazzati.

La nazionale inglese sogna la vittoria del Mondiale. Dopo due finali europee perse consecutivamente (nel 2021 contro l'Italia e nel 2024 con la Spagna), Kane e compagni vogliono scrollarsi di dosso il peso dell'etichetta degli "eterni secondi". Il cammino dell'Inghilterra non è stato liscio. Dopo la vittoria con la Croazia per 4-2, i britannici hanno pareggiato con il Ghana e chiuso la fase a gironi con un successo per 2-0 contro Panama. Nei sedicesimi di finale, Kane ha ribaltato la situazione di svantaggio contro il Congo con una doppietta e ha regalato ai suoi il pass per gli ottavi. Nel prossimo turno, l'Inghilterra sfiderà il Messico all'Estadio Azteca.