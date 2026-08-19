Frosinone, scatto per Cheddira: si punta a chiudere oggi per l'esordio con la Juve

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Scatto decisivo dei giallazzurri: la volontà di comprare l'attaccante dal Napoli batte la concorrenza delle altre pretendenti

Dopo una lunga bagarre di mercato, il futuro di Walid Cheddira sembra sempre più delineato. L'attaccante marocchino è da tempo nel mirino di diverse squadre in lotta per la salvezza, ma nelle ultime ore si è registrata un'accelerazione importante che profuma di fumata bianca.

LO SCATTO DECISIVO - Il Frosinone è infatti sempre più vicino a riportare l'attaccante in giallazzurro. Un vero e proprio scatto che dovrebbe rivelarsi decisivo per battere la fitta concorrenza di squadre come Monza e Lecce (oltre agli interessamenti di Verona e Padova) e convincere il Napoli a cedere il giocatore.

A fare la differenza in favore dei gialloazzurri è stata soprattutto la formula proposta: il Frosinone ha messo sul piatto la volontà di comprare il cartellino di Cheddira, una scelta forte che sta facendo concretamente la differenza. A questo si aggiungono le motivazioni del giocatore, attratto dalla prospettiva di confermarsi nella massima categoria e di tornare in una piazza dove è già stato e ha lasciato ottimi ricordi.

LE TEMPISTICHE E L'ESORDIO - Adesso è iniziata la vera e propria corsa contro il tempo. L'obiettivo della dirigenza del Frosinone è chiaro: chiudere definitivamente l'operazione nella giornata di oggi. Tempistiche dettate da una precisa necessità tecnica: il club vuole mettere l'attaccante marocchino a disposizione dell'allenatore in tempo utile per il 23 agosto, permettendogli di scendere in campo fin dalla prima giornata di campionato che vedrà i ciociari ospitare la Juventus.