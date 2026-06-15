Anche il Chelsea ha preso contatti per Palestra: il giocatore vuole l'Inter

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Non solo il Manchester City, ma anche il Chelsea si è informato con l'entourage di Palestra: il terzino dell'Atalanta vuole restare in Italia

Anche la Premier League si muove per Marco Palestra. Negli ultimi giorni infatti, non solo il Manchester City, ma anche il Chelsea, ha avuto contatti con l'entourage del terzino dell'Atalanta, in prestito a Cagliari nell'ultima stagione dove ha vinto il premio di miglior difensore della Serie A. Al momento non c'è alcuna trattativa, ma solo una richiesta di informazioni. Il Chelsea ha appena ceduto Marc Cucurella al Real Madrid, ed è quindi alla ricerca di un nuovo esterno difensivo

La volontà del giocatore, e del suo agente Lucci, è però quella di restare in Serie A. Palestra per il momento attende dunque che l'Inter e l'Atalanta trovino l'intesa per il costo del cartellino.