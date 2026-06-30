Como in vantaggio sul Milan per Liberali: il suo acquisto non esclude Palacios

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Il Como è in vantaggio sul Milan per Mattia Liberali dal Catanzaro: il suo arrivo non esclude quello di Cesar Palacios dal Real Madrid

Il Como continua a essere in vantaggio su Mattia Liberali del Catanzaro. Nonostante il pressing nelle ultime ore del Milan, club in cui è cresciuto il talento classe 2007, la squadra di Fabregas continua a essere la più vicina a lui. Un ruolo importante lo ha avuto lo stesso allenatore spagnolo, che ha già parlato con il ragazzo.

Il Milan, che ha in Amorim un suo grande estimatore, ha continuato con insistenza a cercare di inserirsi, ma al momento è dietro al Como nella corsa al giocatore del Catanzaro. Proprio i rossoneri lo avevano lasciato andare a 0 al club calabrese, riservandosi il 50% sulla futura rivendita del calciatore, che ha una clausola di 6 milioni di euro.

PALACIOS - L'eventuale arrivo di Liberali non esclude l'acquisto di Cesar Palacios, trequartista classe 2004 di proprietà del Real Madrid. Sarebbe il terzo giovane in arrivo dai Blancos, dopo Nico Paz e Jacobo Ramon. Il Como vuole provare a chiudere per entrambi.