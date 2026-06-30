Live LIVE - La notte di Ekhator: l'attaccante ha completato le visite mediche (VIDEO)

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La notte dell'arrivo di Jeff Ekhator a Torino: i medici aspettano il suo arrivo al J|Medical

È la notte di Jeff Ekhator. L'attaccante classe 2006 è partito da Genova in prima serata per raggiungere Torino ed effettuare le visite mediche con i bianconeri. Nell'operazione, a titolo definitivo, rientra anche il cartellino di David Puczka, terzino autore di 10 gol con la Juventus Next Gen nella passata stagione, che farà il percorso inverso.

00:00 - Dopo aver svolto le visite mediche, Jeff Ekhator è uscito dal J|Medical.

23:10 - Jeff Ekhator è già arrivato al J|Medical e sta facendo i test fisici all'interno della struttura

22:40 - I medici della Juventus aspettano l'arrivo di Ekhator al J|Medical per svolgere subito le visite mediche all'attaccante classe 2006

21:14 - Jeff Ekhator è partito da Genova in direzione Torino. L'attaccante andrà direttamente al J|Medical per svolgere le visite mediche

20:50 - È una corsa contro il tempo per definire gli ultimi dettagli dell'operazione che vede il passaggio di Jeff Ekhator dal Genoa alla Juventus e, contestualmente, il trasferimento di David Puczka dai bianconeri ai rossoblù