Fiorentina, Njie in città per le visite mediche | FOTO E VIDEO
Le immagini dell'arrivo di Alieu Njie a Firenze per le visite mediche: lo svedese si trasferisce dal Torino per 16 milioni di euro più 2 di bonus
Alieu Njie è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. Come raccontato, l’esterno svedese si trasferisce in viola dal Torino per 16 milioni di euro più 2 di bonus. Il club granata manterrà inoltre il 15% su un'eventuale futura rivendita del calciatore classe 2005.
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